Alzenau: Radmuttern an Traktor gelöst

In der Nacht von 14. auf den 15. Februar lockerte ein Unbekannter die Radmuttern des linken Hinterrades. Der Geschädigte fuhr dann am nächsten Tag zum Kundendienst in eine Werkstatt, wo die gelockerten Radmuttern festgestellt wurden. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Verkehrsunfälle Unfallflucht Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagnachmittag wurde ein Opel, der in der Schimborner Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Ein 67-jähriger Mann hatte das Auto gegen 15.30 Uhr dort abgestellt. Als er kurze Zeit später zu seinem Opel zurückkam, musste er feststellen, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden von circa 100 Euro.

Unfallursache unklar Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in Wasserlos entstand am Montagmorgen ein Schaden von 600 Euro. Die Unfallursache ließ sich nicht eindeutig klären. Gegen 10 Uhr parkte ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer in der Straße Am Wäldchen. Nach seinen Angaben fuhr ein Smart-Fahrer zunächst an dem Mercedes vorbei. Er hielt dann vor ihm an und fuhr leicht rückwärts gegen die Front des Mercedes. Der 76-jährige Smart-Fahrer dagegen behauptete, der Mercedes sei auf sein Heck aufgefahren.

Quelle: Polizei Alzenau/red