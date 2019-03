Kahl: Zehn Gramm Marihuana sichergestellt

Gegen 22 Uhr sollte ein junger Mann von einer Zivilstreife in der Bahnhofstraße kontrolliert werden und suchte dabei sein Heil in der Flucht. Diese währte allerdings nicht sehr lange, denn er konnte von einer uniformierten Streife am Kahler Bahnhof festgenommen werden. Der Grund für die Flucht war schnell ersichtlich, denn der 21-jährige Mann gab zu, im Besitz von Betäubungsmitteln zu sein. Bei seiner Durchsuchung kamen dann z Gramm Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Er wurde nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Krombach. Am Sonntagnachmittag um 18.15 Uhr wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer in der Hauptstraße kontrolliert, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Bei dem Zweirad handelte es sich um ein Kleinkraftrad, das eine Geschwindigkeit von 45 km/h fuhr. Da der junge Mann allerdings nur eine Mofaprüfbescheinigung vorzeigen konnte, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Heckscheibe eingeschlagen

Karlstein-Dettingen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Stifterstraße ein geparkter Pkw mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hatte an dem Isuzu die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

