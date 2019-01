Gabelstapler Unfall in Großwelzheimer Betrieb

Ein 41-jähriger Mann wurde am Mittwochnachmittag bei einem Betriebsunfall in einer Firma an der Zeche Gustav schwer verletzt. Der Mann wollte um 15.30 Uhr auf seinen Gabelstapler steigen. Dabei kam er ungewollt mit seinem linken Fuß auf das Gaspedal, hatte allerdings seinen rechten Fuß noch auf dem Boden stehen. Da der Stapler losfuhr, klemmte er seinen rechten Fuß zwischen dem Stapler und einem Regal ein. Nach ersten Erkenntnisse erlitt er eine Sprunggelenksfraktur. Er wurde nach der Erstversorgung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Vorbeifahrenden Bus leicht gestreift

Alzenau-Wasserlos. Bei einem Verkehrsunfall in der Bezirksstraße entstand am Mittwochmorgen ein Schaden von 1500 Euro. Um 10 Uhr wollte ein 84-jähriger Mazda-Fahrer von der Hahnenkammstraße nach rechts auf die Bezirksstraße fahren. Er blieb zunächst an der Kreuzung stehen und wartete, da ein Bus vorbeifuhr. Als er nach links blickte, rollte sein Pkw aus Unachtsamkeit leicht an und stieß mit der Front leicht gegen die hinter rechte Seite des Busses.

Fehler beim Anfahren

Kahl. Am Mittwoch um 7 Uhr fuhr ein 54-jähriger Fiat-Fahrer aus einer Hofeinfahrt auf die Straße Kirchwegtannen. Dabei übersah er den vorbeifahrenden VW einer 59-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von 2000 Euro.

Unfallflucht

Kahl. Am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde ein Ford, der auf dem Parkdeck in der Oberen Fallermühle abgestellt war, von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Fahrzeughalter entdeckte einen Schaden auf der Fahrerseite (500 Euro). Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Auf der Leitplanke gelandet

Mömbris. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin kam am Mittwochmorgen um 8 Uhr zwischen Niedersteinbach und Dörnsteinbach aufgrund einer Ölspur nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr auf den Anfang einer Leitplanke, wobei sie sich die Ölwanne aufriss. Fazit: 1000 Euro Schaden am Auto und 200 Euro an der Leitplanke.

Reh ausgewichen – gegen Leitplanke geprallt

Mömbris. Eine 43-jährige Renault-Fahrerin prallte am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße zwischen Mömbris und Heimbach gegen eine Leitplanke. Die Frau musste nach eigenen Angaben um 5.15 Uhr einem Reh ausweichen, wodurch sie ins Schleudern geriet und mit ihrer Fahrzeugfront gegen die Leitpanke stieß. Zum Glück blieb die Fahrerin bei dem Unfall unverletzt. Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 1300 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Alzenau