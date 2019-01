Kahl. Noch relativ glimpflich endete am Dienstagmorgen ein Verkehrsunfall im Ostring. Um 7.30 Uhr fuhr eine 37-jährige Autofahrerin auf dem Ostring in Richtung Aschaffenburger Straße. Auf Höhe des Sälzerwegs bog plötzlich ein entgegenkommender Fahrradfahrer nach links ab und übersah dabei den Pkw. Die Frau fuhr den Radfahrer deshalb an, so dass er zu Fall kam. Die Frau stieg aus ihrem Auto und kümmerte sich um den jungen Mann. Dieser gab mehrfach an, nicht verletzt zu sein. Er fuhr dann weiter, die Frau vergaß allerdings nach den Personalien zu fragen. Da an dem Auto ein Schaden von rund 2000 Euro im Frontbereich entstand, wird der Radfahrer (männlich ca. 16 Jahre alt, 165 cm groß) gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau, Tel. 06023/944-0, zu melden.

Wildunfälle

Mömbris. Am Dienstagabend um 19 Uhr erfasste ein Suzuki-Fahrer auf der Staatsstraße 2443, Höhe Abzweigung Gunzenbach, ein Reh. Der Schaden an dem Pkw wird auf 1500 Euro geschätzt.

Hörstein. Auf der Hohler Chaussee ereignete sich dann am frühen Mittwochmorgen ein weiterer Wildunfall, bei dem ein Schaden von 4000 Euro entstand. Gegen 1 Uhr war ein BMW-Fahrer auf Höhe der Schönen Aussicht mit einem Reh zusammengestoßen. Das schwer verletzte Tier wurde durch eine Polizeistreife von seinem Leiden erlöst.

Vorfahrtsunfall

Kahl. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Alzenauer Straße/ Zur Sandmühle entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 6000 Euro. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 51-jährige Audi-Fahrerin von der Straße Zur Sandmühle geradeaus über die vorfahrtsberechtigte Alzenauer Straße in die Königsberger Straße fahren. Sie musste zunächst an der Kreuzung warten. Zeitgleich wollte ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer, der aus Richtung Alzenau kam, von der Alzenauer Straße nach links in die Straße Zur Sandmühle abbiegen. Dies war aber ihm aber aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der in der Straße wartenden Audi-Fahrerin nicht möglich. Deshalb forderte er die Audi-Fahrerin durch Winken und Hupen dazu auf, Platz zu machen. Diese fuhr deshalb in die Kreuzung, übersah dabei aber den vorfahrtsberechtigten VW einer 77-jährigen Frau, die auf der Alzenauer Straße in Richtung Kahl fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es deshalb zu einem Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem VW. Beide Fahrerinnen blieben zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme war der Lkw, es soll sich um einen Mercedes Actros gehandelt haben, bereits verschwunden. Dessen Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Kellerfenster beschädigt

Schöllkrippen. Zwischen Samstag und Montag beschädigte ein Unbekannter eine Kellerfensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Keilrainstraße. Der Sachschaden beträgt 50 Euro.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Alzenau. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein Unbekannter über das Dach in einen Getränkemarkt in der Emmy-Noether-Straße einzubrechen. Der versuchte Einbruch war erst am Dienstag bemerkt worden, da es mittlerweile durch die Decke in das Lager tropfte. Bei der Aufnahme durch die Alzenauer Polizei wurde dann festgestellt, dass der Täter über eine Klimaanlage, die an der Außenfassade montiert ist, auf das Dach kletterte. Dort deckte er mehrere Dachziegel ab, ließ aber dann von seinem Vorhaben ab. Auf was es der Einbrecher abgesehen hatte, ist nicht bekannt. Der Schaden blieb mit 300 Euro relativ gering.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizeiinspektion Alzenau