Transporter erst an- und dann weggefahren

Dessen Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Heckscheibe an Auto beschädigt

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. In der Nacht zum Mittwoch wurde an einem in der Wasserloser Straße geparkten Seat Ibiza die Heckscheibe eingeschlagen. Sachschaden: Ca. 500 Euro.

Quelle: Polizei Alzenau