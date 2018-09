Betriebsunfall: Mann schwer am Bein verletzt

Der 61-jährige Mann fuhr um 14 Uhr auf einer sogenannten "Ameise", um Pakte durch eine Lagerhalle zu befördern. Hierbei übersah er einen hinter ihm stehenden Gabelstapler und fuhr mit voller Wucht dagegen. Dabei zog er sich einen offenen Unterschenkelbruch am linken Bein zu. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt musste der Mann ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert werden.

Pkw angefahren und geflüchtet

Mömbris

Zwischen dem 12. und 13.09.18 wurde ein Suzuki, der auf einem Firmenparkplatz in Fronhofen abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher beschädigte den Pkw im Bereich der linken Stoßstange und des linken Kotflügels. Der Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Wildunfall

Mömbris-Schimborn

Bei einem Wildunfall zwischen Schimborn und Feldkahl entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von 500 Euro. Ein Toyota-Fahrer war um 06.45 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen.

Jagdwilderei

Alzenau

Am Montagnachmittag fand ein Zeuge in einem Waldgebiet westlich der Siemensstraße einen getöteten Hirsch. Das männliche Tier war enthauptet und fachmännisch geöffnet. Der zuständige Jagdpächter geht davon aus, dass der Hirsch nur hier innerhalb des letzten Tages abgelegt, aber an einem anderen Ort erlegt und ausgenommen wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei.

vd/Polizei Alzenau