Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Da bei dem Fahrer, einem 16-jährigen Schüler, drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und auch ein Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei seinem Mitfahrer, einem 15-jährigen Schüler, kam dann noch eine geringe Menge Marihuana zum Vorschein. Der junge Mann hatte noch versucht, das Rauschgift in einem Gebüsch zu entsorgen, was von den Beamten jedoch bemerkt wurde. Auf beide Jugendlichen kommen nun Anzeigen zu.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mömbris-Mensengesäß. Seit Mittwoch muss sich ein junger Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Alzenauer Polizei hatte am Nachmittag eine Mittteilung bekommen, dass der 22-jährige Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei, mit einem Renault unterwegs sei. Der Mann konnte von der Streife gegen 17.30 Uhr in Mensengesäß am Steuer des Renault angetroffen werden. Er räumte ein, von Sailauf nach Mensengesäß gefahren zu sein. Er war noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Autoscheibe eingeschlagen

Kahl. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag wurde an einem in der Straße Am Campingplatz abgestellten VW die Seiten- und die Heckscheibe eingeschlagen. Der Sachschaden summiert sich auf 1.000 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

jst/Polizei Alzenau