Joint sichergestellt

Dabei kam ein Joint zum Vorschein, der sichergestellt wurde. Auf den jungen Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Containerbrand

Karlstein-Dettingen

Aus bisher nicht geklärten Gründen geriet am Montagabend gegen 20 Uhr auf dem Grünabfallplatz in der Holzgasse ein Container in Brand. Wie es zum Brand des Containers kam, in dem Reisig gelagert war, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff, so dass nach bisherigen Erkenntnissen kein Schaden entstand. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

vd/Polizei Alzenau