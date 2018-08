Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Der 62-jährige Mann fuhr um 12.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Märkerstraße. Nach ersten Erkenntnissen verbremste er sich und stürzte über den Lenker. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Radfahrer übersieht vorfahrtsberechtigten Opel

Schöllkrippen-Schneppenbach, Lkr. Aschaffenburg. Ein 22-jähriger Radfahrer erlitt am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Schneppenbach leichte Verletzungen. Der junge Mann wollte gegen 10.30 Uhr vom Ahornweg kommend die Dietrich-Bonnhoefer Straße überqueren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Opel eines 56-jährigen Mannes. Der Radler prallte in die linke Seite des Autos und stürzte zu Boden. Da der Radfahrer kurzfristig bewusstlos war, wurde er vorsorglich mit einem Hubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg geflogen. Dort wurden aber nach ersten Erkenntnissen nur verschiedene Prellungen diagnostiziert. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Mit dem Roller gestürzt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Eine 59-jährige Fahrerin eines Motorrollers kam am Sonntagmittag in der Seestraße ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Die Frau fuhr um 12.30 Uhr auf der Seestraße in Richtung Hanauer Straße. Sie kam dann auf Höhe der Polizei mit dem Vorderrad an den Bordstein und stürzte auf die rechte Seite. Sie musste mit Verdacht auf einen Schulterbruch ins Krankenhaus nach Hanau gebracht werden. Der Roller wurde auf der rechten Seite beschädigt (2.000 Euro).

50 Euro aus Wohnung gestohlen

Mömbris-Königshofen, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagabend drang ein Unbekannter in eine unverschlossene Wohnung im Bergweg ein und entwendete 50 Euro. Die Wohnungsinhaberin hatte die Wohnung kurzfristig verlassen. Eine Nachbarin bemerkte gegen 22.45 Uhr wie ein Hund bellte. Wenig später sah sie einen unbekannten Mann von der Wohnungstür weggehen. Als die Wohnungsinhaberin zurückkam, musste sie feststellen, dass 50 Euro aus ihrem Geldbeutel fehlten. Von dem unbekannten Mann ist lediglich bekannt, dass er 180 cm groß und zwischen 25 und 30 Jahre alt war. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Polizei Alzenau