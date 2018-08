Am Dienstagabend wurde im Industriegebiet Alzenau Süd ein gestohlener Roller aufgefunden und sichergestellt. Der Roller war dort offenbar schon seit circa 3 Wochen in der Nähe einer Tankstelle abgestellt. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, war er am 05.08.18 in Kleinostheim entwendet worden.

Unfallflucht in Alzenau

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch zwischen 11.45 und 12.30 Uhr wurde ein BMW, der auf dem Parkplatz einer Firma in der Brentanostraße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Verursacher beschädigte die hintere Stoßstange und flüchtete trotz eines Schadens in Höhe von 1.000 Euro.

Vorfahrtsunfall - 5.000 Euro Schaden

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Industriestraße entstand am Mittwochvormittag ein Schaden von 5.000 Euro. Um 11.15 Uhr wollte ein 46-jähriger Lkw-Fahrer von einer Firma nach links auf die Industriestraße abbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Suzuki einer 25-jährigen Frau, die auf der Industriestraße in Richtung Brentanostraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde zum Glück niemand verletzt.

Anhängeröse geklaut

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter entwendete in Schöllkrippen die Anhängeröse eines geparkten Anhängers. Der Anhänger war zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 06 Uhr, in der Straße Am Welzenbach abgestellt. Der Schaden wird auf knapp 400 Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau