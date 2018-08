Reifenstecher am Pendlerparkplatz

Der Geschädigte stellte seinen Pkw gegen 13:05 Uhr auf dem Parkplatz „Schäferheide“ ab. Als er gegen 22:35 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam stellte er fest, dass die beiden linken Reifen zerstochen waren. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 200 €.

Auf Pkw aufgefahren und gegen Hauswand gedrückt

Ein BMW-Fahrer stellte am Samstag gegen 10:10 Uhr sein Fahrzeug im Tannenweg unmittelbar vor einem Hotel ab. Um 16:30 Uhr stellte er am Fahrzeugheck sowie an der Fahrzeugfront eine Unfallbeschädigung fest. Der Pkw wurde zuvor durch ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Wand des Hotels gedrückt. Danach flüchtete das unbekannte Fahrzeug. Am BMW entstand ein Sachschaden von ca. 5000 €. An der Hauswand wurde kein Schaden verursacht.

Nissan angefahren und anschließend geflüchtet.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag um 16:00 Uhr parkte ein Pkw Nissan in der Hahnenkammstraße in Wasserlos. Als der Fahrzeugbesitzer gegen 22:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er an der rechten Fahrzeugseite einen Unfallschaden fest. Dieser Schaden beziffert sich laut dem Geschädigten auf ca. 750 €.

Rennradfahrer kommt auf der Hohler Chaussee zu Sturz.

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Ein 59- jähriger Rennradfahrer kam gegen 14:00 Uhr auf der abschüssigen „Hohler Chaussee“ alleinbeteiligt zu Fall. Laut eigenen Angaben kam er aufgrund des unebenen Fahrbahnbelages zu Sturz. Er erlitt dadurch Abschürfungen im Kopfbereich sowie eine Rippenprellung. An seinem hochwertigen Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 6000 €.

Aus Unachtsamkeit einen Leitpfosten touchiert.

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein 45- jähriger Fahrzeugführer kam auf der „Hohler Chaussee“ von Mömbris kommend in Fahrtrichtung Hörstein mit seinem Pkw leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch beschädigte er einen rechts neben der Fahrbahn stehenden Leitpfosten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150 €.

Haftbefehl vollzogen.

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. Die Alzenauer Polizei konnte am Samstag um 17:30 Uhr einen 21- jährigen Mann verhaften, welcher zuvor durch die Staatsanwaltschaft ausgeschrieben wurde. Die männliche Person konnte widerstandlos festgenommen und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Fahndungserfolg nach Kontrolle.

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Routinekontrolle am Samstag wurden im Ortsteil Rappach gegen 07:17 Uhr mehrere Personen kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen einen Mann ein Haftbefehl bestand. Deshalb wurde der Mann verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.