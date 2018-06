KTM-Fahrer stürzt bei Wiesen

Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und div. Prellungen in ein Krankenhaus verbracht.

Parkrempler

Wasserlos. Lkrs. Aschaffenburg. Beim Einparken um 12.40 Uhr auf dem Parkplatz des Kreiskrankenhauses streifte eine 27jährige BMW-Fahrerin den rechts daneben geparkten Pkw und beschädigte diesen an den beiden Türen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der geschädigte Fahrzeughalter konnte ermittelt werden und somit stand der Schadensregulierung nichts mehr im Weg.

Kradfahrer stürzt auf Ölspur

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Durch die nicht geringe Menge an ausgelaufenem Motoröl entstand auf der Aschaffenburger Straße in Kahl eine längere Spur auf der Fahrbahn in Richtung Aschaffenburg. Auf diese geriet gegen 14.50 Uhr ein 64jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve, schleuderte, fiel mit seinem Kraftrad auf die Seite und stürzte selbst auf den Asphalt. An der Harley Davidson entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der Fahrer kam mit einer Knöchelprellung zunächst in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 8 Mann im Einsatz um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Nach dem Verursacher des ausgelaufenen Öles suchte man vergeblich, hier werden Hinweise aus der Bevölkerung erbeten.

Zusammenstoß beim Ausparken

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Alzenau stießen gegen 17.20 Uhr zwei Pkw die gleichzeitig rückwärtsfuhren zusammen. Sachschaden hier ca. 4000 Euro.

Wildunfall

Westerngrund, Lkrs. Aschaffenburg. Am 16.06.2018, gegen 23.20 Uhr, erfasste ein Seat-Fahrer aus Heinrichsthal zwischen Westerngrund und Kleinkahl ein über die Straße laufendes Reh. Während das Reh weglief entstand am Pkw ein Schaden von ca. 500 Euro.

Polizei Alzenau/mkl