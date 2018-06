Geld geklaut beim Schoppe-Abend in Mömbris

Geld geklaut beim „Schoppe-Abend“ Mömbris, Lks. Aschaffenburg. Am Sportplatz in Mensengesäß fand am 15.06.18 eine private Feier statt. Zwischen 23.30 Uhr und 16.06.18, 00.15 Uhr wurden durch einen unbekannten Täter aus der Getränkekasse über 1.000.- Euro entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Kleinunfall beim Einkaufen

Mömbris, Lks. Aschaffenburg. Am 15.06.18 gegen 14.50 Uhr wollte eine 49jährige Mömbriserin mit ihrem BMW aus einer Parklücke eines Einkaufsmarktes in Mömbris Fronhofen ausfahren. Offensichtlich bemerkte sie nicht, daß während des Ausparkens ein 23jähriger Mömbriser seinen Audi daneben einparkte. Hier kam es zum Zusammenstoß und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3500.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau