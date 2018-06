0,62 Promille - Zwei Punkte und Bußgeld

Für einen 59-jährigen VW-Fahrer war die Fahrt am Donnerstagmorgen in der Laudenbacher Straße beendet. Eine Polizeistreife hatte den Mann um 10.30 Uhr kontrolliert, wobei Alkoholgeruch zu bemerken war. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab trotz der relativ frühen Morgenstunde einen Wert von 0,62 Promille. Auf den Mann kommen nun ein Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg und ein Bußgeld zu.

Frisierter Roller ohne Kennzeichen

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Auf einen 17-jährigen Schüler aus Mömbris kommt seit Donnerstag eine Anzeige wegen diverser Verkehrsdelikte zu. Bereits am Nachmittag hatte sich ein Anwohner in der Hauptstraße über einen weißen Roller ohne Kennzeichen beschwert. Eine Polizeistreife konnten den Roller schließlich um kurz nach 20 Uhr in Hemsbach entdecken. Der unbekannten Fahrer konnte zunächst unerkannt entkommen, da er sich der Anhaltung entzog und in ein unbefahrbares Waldstück flüchtete. Sein Glück dauert allerdings nicht allzu lange, denn die Streife konnte ihn kurze Zeit später ermitteln und samt seinem Gefährt antreffen. Der 17-Jährige gab schließlich zu, den Roller frisiert zu haben, indem er die Drosselung entfernte. Außerdem schraubte er das Versicherungskennzeichen ab. Wie sich herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Wildunfall

Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Auf der Staatsstraße 2305 bei Wiesen kam es am Donnerstagabend zu einem Wildunfall. Gegen 22 Uhr erfasste ein VW-Fahrer ein Reh. Der Schaden am Pkw beträgt 500 Euro.

Fehler beim Rangieren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Burgstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 1.100 Euro. Ein 76-jähriger Pkw-Fahrer wollte gegen 10 Uhr an einem stehenden Fahrzeuggespann (Pkw und Anhänger) vorbeifahren. Als er merkte, dass es eng werden könnte, setzte er ein Stück zurück und fuhr mit seinem Heck gegen den Anhänger.

Beim Rückwärtsfahren Opel übersehen

Mömbris-Hohl, Lkr. Aschaffenburg. Eine leichtverletzte Person sowie 2.000 Euro Sachschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Staatsstraße 2443 bei Hohl.

Am Donnerstag um 07.45 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit seinem Baustellenfahrzeug in Richtung Mömbris, verfehlte aber die Abfahrt in Richtung Seminarzentrum Rückersbach. Da er auf die dortige Baustelle wollte, fuhr er ein Stück rückwärts, übersah dabei aber den Opel einer 51-jährigen Frau, die hinter ihm fuhr. Er stieß mit der Anhängerkupplung seines Lkw gegen die Front des Opel. Bei der Kollision zog sich die Frau ein Schleudertrauma zu. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hauswand mit Farbe bespritzt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Mittwoch und Samstag bespritzte ein Unbekannter die Hauswand eines Anwesens in der Entengasse mit lila Ölfarbe. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Laptop geklaut

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Dienstag kam es in einem Logistikunternehmen im Industriegebiet Alzenau Süd zum Diebstahl eines Laptops. Ein 24-jähriger Paket-Fahrer hatte einen Laptop im Wert von 500 Euro, der nicht für seine Tour gedacht war, unerlaubt an sich gebracht. Woran er allerdings nicht gedacht hatte, war die Tatsache, dass der Diebstahl durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet wurde. Der Mann, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder entlassen wurde, muss sich nun wegen Diebstahls vor Gericht verantworten.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau