Chevrolet rammt BMW: 9000 Euro Schaden

Laster beschädigt Grundstückseinfriedung

Kahl. Der Fahrer eines Sattelzugs beschädigte am Dienstagnachmittag die Mauer eines Anwesens in der Wasserloser Straße in Kahl. Der Fahrer blieb um 17 Uhr in einer engen Kurve daran hängen und verursachte so einen Schaden von 500 Euro.

Unfallflucht

Mömbris. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein VW, der auf einem Parkplatz in der Johannesberger Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Offenbar war ein Lkw gegen das Heck gefahren und war trotz eines Schadens von 500 Euro geflüchtet.

kev/Meldungen der Polizei Alzenau