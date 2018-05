Unfallflucht: Geparkten Pkw massiv beschädigt

Die Fahrzeughalterin stellte das Fahrzeug am Freitag gegen 09:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 14:20 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam musste sie feststellen, dass die linke Fahrzeugseite massiv beschädigt worden war. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Pkw beim Ausparken angefahren

Niedersteinbach

Am Freitag gegen 15:30 Uhr stieß eine 73jährige auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Alzenauer Straße beim rückwärts Ausparken mit ihrem Mercedes gegen einen geparkten Ford. Hierbei wurde jeweils der hintere Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2200 Euro.

Beim Rückwärtsfahren getroffen

Alzenau

Ebenfalls beim rückwärts Ausparken haben sich gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brentanostraße in Alzenau zwei Verkehrsteilnehmer getroffen. Die 39jährige Seat Fahrerin und der 55jährige Sokda Fahrer parkten zeitgleich rückwärts aus ihren Parkplätzen aus. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der hinteren Stoßstange. Schadenshöhe ca. 2000 Euro.

Unfallflucht: Lkw beschädigt Regenrohr und Dachziegel

Kleinkahl

Am Freitag gegen 10:45 Uhr beschädigte ein blauer Lkw in der Mühlgasse in Kleinkahl das Regenrohr und Dachziegeln einer dortigen Scheune. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern.

Zwei Wildunfälle mit Rehen

Am frühen Freitag gegen 06:15 Uhr querte ein Reh zwischen Großkrotzenburg und Alzenau die Staatsstraße 2305. Dabei wurde das Reh vom Ford einer 19jährigen erfasst, die in Richtung Alzenau unterwegs war.

Gegen 00:30 Uhr am Samstagmorgen kam es auf der Staatsstraße 2305 zwischen Schimborn und Kaltenberg ebenfalls zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Reh. Kurz vor dem Ortseingang Kaltenberg kollidierte ein 54jähriger, der von Schimborn in Richtung Kaltenberg fuhr, mit einem Reh, das die Fahrbahn überquerte. In beiden Fällen entstand geringer Sachschaden an den Fahrzeugen.

Auto verkratzt

Kahl a. Main

Ein Unbekannter hat auf dem Gelände des kahler Campingplatzes im Zeitraum zwischen dem 26.04. und 03.05.2018 den schwarzen Mercedes eines 72jährigen verkratzt. Der Fahrzeughalter brachte die Sachbeschädigung zur Anzeige, als er nach einem Waschgang den Schaden am hinteren linken Kotflügel bemerkt hat.

Fahrrad am Campingplatz geklaut

Kahl a.Main

Vom Stellplatz eines 69jährigen Campingplatz-Bewohners wurde im Zeitraum zwischen dem 28.04. und dem 01.05.2018 dessen Fahrrad entwendet. Der Besitzer hatte das rote Fahrrad der Marke Fischer im oben genannten Zeitraum unabgeschlossen an seinem Wohnwagen stehen. Der Zeitwert des Fahrrads beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Körperverletzung im Energiepark

Alzenau

Zu einer Körperverletzung kam es am Freitag gegen 20:45 Uhr auf dem Gelände der Landesgartenschau. Im Rahmen eines zunächst verbalen Streits zwischen zwei Jugendlichen trat ein Jugendlicher aus einer größeren Gruppe heraus und schlug dem 16jährigen Geschädigten mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser eine Verletzung am linken Auge erlitt.

Marihuana und verbotenes Messer mitgeführt

Alzenau

Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Alzenau zu einer Ruhestörung in die Prischoßstraße gerufen, nachdem im dortigen Park mehrere Jugendliche lärmen sollten. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei einem 15jährigen eine geringe Menge Marihuana und ein sogenanntes Butterfly-Messer aufgefunden und sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetztes.

