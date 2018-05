Stromkasten geklaut

Der Täter durchtrennte ein Vorhängeschloss mit dem der Kasten gesichert. Dann durchschnitt er die Stromkabel und transportierte den Stromzähler ab. Der Wert des Kastens wird auf 2000 Euro geschätzt.

Fahrerin unter Drogen aus dem Verkehr gezogen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Donnerstag konnte eine Streife der Alzenauer Polizei eine Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr ziehen, die offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Die 52-jährige Renault-Fahrerin war um 01.45 Uhr bei Alzenau kontrolliert worden. Da im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und auch ein Drogentest positiv verlief, folgte die obligatorische Blutentnahme.

Spiegelberührung im Gegenverkehr

Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch gegen 06.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf der Staatsstraße von Hohl in Richtung Hörstein. Als ihm in einem Kurvenbereich ein Lkw entgegenkam, kollidierten beide Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln. Der Schaden wird auf 850 Euro geschätzt.

Unfallflucht nach Spielgelberührung

Schöllkrippen-Hofstädten, Lkr. Aschaffenburg. Der Fahrer eines Peugeot-Kleintransporters fuhr am Mittwoch gegen 07 Uhr in der Spessartstraße. Ihm kam ein größerer weißer Transporter entgegen. Da dieser nach Angaben des Peugeot-Fahrers zu weit links fuhr, stießen die beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln zusammen. Der unbekannte Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt trotz eines Schadens von circa 150 Euro fort. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Scheibe mit Stein beschädigt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Montag und Dienstag warf ein Unbekannter einen Stein gegen die Scheibe der Festhalle in der Jahnstraße. Dadurch ging die Scheibe zu Bruch. Der Schaden beträgt circa 400 Euro.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag wurde ein 29-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße Zur Sandmühle ertappt. Der Mann hatte Waren im Wert von 15 Euro in seinem Rucksack verstaut und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Einbruch in Bauhof

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter brach zwischen Montag und Mittwoch in den Bauhof in der Schöllkrippener Straße ein. Der Täter hatte zunächst das Eingangstor überstiegen und hatte dann ein Vorhängeschloss eines Lagerraums aufgezwickt. Er durchsuchte den Raum, wurde offenbar aber nicht fündig, so dass er ohne Beute wieder verschwand. Der Sachschaden blieb mit 20 Euro gering.

Zeugen, die Hinweise zu den geschilderten Straftaten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.



Polizei Alzenau/kick