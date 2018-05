Auto streift Lichtmast und überschlägt sich

Der VW streifte einen Lichtmast, überschlug sich und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum Gelnhausen verbracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Rempler beim Rangieren

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag gegen 14.15 Uhr rangierte eine Dame mit ihrem Pkw Peugeot auf dem Burgparkplatz rückwärts aus einer Parklücke. Hierbei touchierte sie mit dem Heck ihres Pkws einen geparkten Pkw Audi. Der Gesamtschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Fahrzeug übersehen

Mömbris-Fronhofen, Lkr. Aschaffenburg. Eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Audi fuhr am Montag gegen 14.00 Uhr von einem Autohandel in die Straße „Fronhofen“ und übersah hierbei einen Pkw Daimler. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Sachschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Bei Personenkontrollen Rauschgift aufgefunden

Kahl a. M., Lkr. Aschaffenburg. Am Montagabend wurde bei einer Personenkontrollen Rund um den Bahnhof eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Für den 28-jährigen Mann zieht dies ein Strafverfahren nach sich. Die Drogen wurden sichergestellt.

Geldbeutel aus Handtaschen entwendet

Alzenau, Lkr Aschaffenburg. Am Sonntag in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr befand sich eine 24-jährige Frau mit ihrem Kind bei der Eröffnungsfeier der neuen Rutschbahn in der Parkanlage „Hauckwald“. Während sich ihr Kind auf dem Spielplatz aufhielt, stellte sie ihre Handtasche in der Nähe unbeaufsichtigt ab. Diese Gelegenheit nutzte ein unbekannter Dieb und entwendet den Geldbeutel der Geschädigten.

Polizei Alzenau/kick