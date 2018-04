Unfall: 5000 Euro Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in der Sperlingstraße entstand am frühen Sonntagabend ein Gesamtschaden von 5.000 Euro. Gegen 18 Uhr war eine 43-jährige VW Caddy-Fahrerin mit einem entgegenkommenden VW Sharan einer 41-jährigen Frau zusammengestoßen. Beide Fahrerinnen waren zu weit in der Mitte der Straße gefahren.

Beim Wendeversuch im Acker gelandet Geiselbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein verlassener Pkw im Wald unterhalb des Frohnbügels gemeldet. Bei der Überprüfung stellte die Streife fest, dass ein Opel vom Hof Frohnbügel aus über zwei Weideflächen gefahren wurde, wobei zwei Weidezäune beschädigt und Flurschaden angerichtet wurde. Wenig später kam die Fahrerin hinzu. Die

24-jährige Frau gab an, dass sie sich verfahren habe. Beim Versuch auf der Weide zu wenden, sei sie den Hang mit ihrem Pkw hinuntergerutscht. Am Pkw entstand dabei nur geringer Sachschaden. Da er sich festgefahren hatte, musste er abgeschleppt werden.

Einbruch in Wohncontainer Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Sonntagnachmittag brach ein Unbekannter in einen Wohncontainer am Kahler Campingplatz ein. Im Laufe des Nachmittags war der Täter auf unbekannte Weise in den Container eingedrungen. Über das Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

sre/Polizei Alzenau