Alzenau Burgstraße: Fahrspur für Bus zu eng

Auf Grund der aktuellen Bauarbeiten und des damit verbundenen Bustellenverkehrs war die Fahrbahn in der Burgstraße so verengt, dass sich am frühen Morgen des Freitags der restliche verfügbare Platz für einen Bus als zu gering erwies. Er blieb mit seiner rechten Seite an einem Metallzaun hängen. Dabei wurde der Zaun verbogen und der Bus verkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1100,- Euro.

Wildunfälle

Mömbris, St2443, Lkrs. Aschaffenburg - In der Nacht zum Samstag erfasste ein 19 jähriger Fahrer mit seinem Audi, zwischen dem Gewerbegebiet Hutzelgrund und der Heimbacher Mühle, frontal ein Reh. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro.

Kleinkahl, Lkrs. Aschaffenburg - Ebenfalls in der Nacht erfasste eine 25 Jahre alte Fahrzeugführerin in ihrem Seat, zwischen Westerngrund und Kleinkahl, einen Feldhasen. Dabei entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Sachbeschädigung

Krombach, Lkrs. Aschaffenburg - Am Freitagabend zündelten zwei 13 jährige Buben unterhalb der Kirchmauer. Dabei gerieten zwei 5 m hohe Thuja Bäume in Brand, die von der freiwilligen Feuerwehr Krombach gelöscht werden mussten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.