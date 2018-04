Frau stürzt vom Pferd

Die junge Frau trabte gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pferd hinter einer Gruppe anderer Reiter auf einem Feldweg im Bereich der Kahlquellenstraße. Als ihr Pferd erschrak und scheute, fiel die Frau zu Boden. Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie eine Schädelprellung. Sie wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Fiat-Fahrer steht offenbar unter Drogeneinfluss

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine Polizeistreife konnte am Donnerstagvormittag einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen, der offenbar unter Drogeneinfluss stand. Der 20-jährige Fiat-Fahrer war um 08 Uhr in der Lindenstraße kontrolliert worden. Da im Verlauf der Kontrolle drogentypische Auffälligkeiten zu bemerken waren und ein Drogentest positiv verlief, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Wildunfälle

Blankenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstagabend um 22 Uhr, erfasste ein VW-Fahrer, der von Blankenbach in Richtung Eichenberg fuhr, ein Reh. Der Schaden am Pkw wird auf 1.000 Euro geschätzt. Mömbris-Königshofen, Lkr. Aschaffenburg. Um 22.30 Uhr stieß dann einen Ford-Fahrerin in der Straße Flederichsmühle mit einem Reh zusammen. Das schwer verletzte Tier musste durch die Polizeistreife von seinem Leiden erlöst werden. Am Pkw entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Vorfahrtsunfall bei Recht vor Links

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung Goethestraße/Kolpingstraße entstand am Donnerstagnachmittag ein Schaden von 4.500 Euro. Um 14.45 Uhr wollte eine 41-jährige Peugeot-Fahrerin von der Goethestraße nach rechts in die Kolpingstraße abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Mazda einer 26-jährigen Frau. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.

Unfallflucht

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Im Laufe des Donnerstagvormittags wurde ein Audi, der in der Rodenbacher Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher beschädigte den linken Außenspiegel und hinterließ einen Schaden von 100 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg