Opel kracht in Leitplanke

In der Leitplanke gelandet Wiesen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochabend landete ein Opel-Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Wiesen in der Leitplanke. Der 21-jährige Mann fuhr gegen 23.30 Uhr vom Wiesbüttsee in Richtung Wiesen. In einer Linkskurve kam er auf der nassen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und schlug in der Leitplanke ein. Der Pkw hatte nach dem Unfall nur noch Schrottwert (1.000 Euro), er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den drei Leitplankenfeldern wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

Rauschgiftfunde bei Personenkontrollen Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwoch um 19.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife im Bereich des Friedberger Gäßchens einen 17-jährigen Jugendlichen. Dabei konnte ein Joint aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer freiwilligen Wohnungsnachschau kam außerdem noch eine weitere geringe Menge Marihuana zu Vorschein.

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Gegen 20.30 Uhr wurde dann am Kahler Bahnhof eine 26-jährige Frau kontrolliert. Die Dame händigte der Streife auf Nachfrage 4 Gramm Marihuana aus.

sre/Pi Alzenau