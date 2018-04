10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Um 17.30 Uhr war eine 21-jährige Opel-Fahrerin, die auf der Kreisstraße von Kahl in Richtung Alzenau fuhr, kurz vor dem Ortsbeginn von Alzenau auf einen Daimler aufgefahren. Dessen 43-jähriger Fahrer hatte verkehrsbedingt halten müssen. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt.

Fahrer stand offenbar unter Drogeneinfluss

Für einen 26-jährigen Pkw-Fahrer, der offenbar unter Drogeneinfluss stand, war seine Fahrt am Mittwoch in Kaltenberg beendet. Eine Polizeistreife hatte den jungen Mann um 00.15 Uhr kontrolliert. Da hierbei drogentypische Auffälligkeiten festzustellen waren und auch ein Drogentest positiv verlief, erfolgte die obligatorische Blutentnahme.

Wildunfälle

Schöllkrippen & Mömbris

Eine Autofahrerin stieß am Dienstag um 21.30 Uhr zwischen Schöllkrippen und Kleinkahl mit einem Reh zusammen, wodurch der Wagen im Frontbereich beschädigt wurde (Sachschaden: 1.000 Euro).

Am frühen Mittwoch um kurz nach Mitternacht erfasste eine Daimler-Fahrerin auf der Staatsstraße zwischen Schöllkrippen und Kaltenberg ein Reh. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pkw auf der linken Seite beschädigt (Sachschaden: 1.500 Euro).

Unfallflucht

Alzenau

Am Dienstag zwischen 17.15 und 17.45 Uhr wurde ein Audi, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Emmy-Noether-Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden auf der linken Seite des Audi (Sachschaden: 3.000 Euro).

Parkplatzrempler

Alzenau-Kälberau

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Pestalozzistraße entstand am Dienstagvormittag ein Schaden von 1.500 Euro. Eine 30-jährige Seat-Fahrerin war gegen 11 Uhr beim Rückwärtsfahren an einem nicht zugelassenen Pkw hängengeblieben.

Geldbörse gestohlen

Alzenau-Wasserlos

Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte am Dienstagnachmittag ein Unbekannter, um einer 83-jährigen Frau die Geldbörse zu entwenden. Die Rentnerin hatte sich gegen 14 Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses etwas zum Essen geholt und anschließend ihrer Geldbörse neben sich auf den Tisch gelegt. Als sie ihren benutzten Teller wegräumte, ergriff ein Unbekannter die Gelegenheit, um die unbeaufsichtigte Geldbörse an sich zu nehmen. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

vd/Polizei Alzenau