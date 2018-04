Mercedes-Fahrer beleidigt Spaziergänger

Mercedes-Fahrer beleidigt Fußgänger Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bereits am Samstagmorgen wurde ein Fußgänger auf einem Feldweg bei Ernstkirchen von dem Fahrer eines Mercedes-Geländewagens beleidigt. Der Mann ging um 10 Uhr mit seiner Ehefrau und seinen beiden Enkeln auf dem Feldweg, der nur für die Land- oder Forstwirtschaft freigegeben ist, spazieren. Als ihm ein Pkw entgegenkam, hob er nach eigenen Angaben die Arme, um den Pkw-Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Daraufhin hielt der Mercedes-Fahrer an und beleidigte den Mann mit einem Kraftausdruck. Da das Kennzeichen des Fahrzeugs bekannt ist, sollte der Fahrer zu ermitteln sein. Unfallflucht Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße zu einer Unfallflucht. Um 10.15 Uhr fuhr eine 50-jährige Kia-Fahrerin auf den Parkplatz einer Apotheke. Dabei stieß ein Ford-Fahrer, der in seiner Parklücke rangierte, mit dem Heck gegen die Stoßstange des Kia, wodurch diese leicht beschädigt wurde (500 Euro). Als der Ford-Fahrer von der Kia-Fahrerin darauf aufmerksam gemacht wurde, wollte er nichts mit dem Schaden zu tun haben und entfernte sich. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 63-jährigen Mann wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen Grundstücksmauer gefahren Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Taunusring entstand am Montagmittag ein Schaden von 8.000 Euro. Eine 76-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 13 Uhr aufgrund eines Schwächeanfalls gegen die Grundstücksmauer eines Anwesens geprallt. Die Frau blieb zum Glück unverletzt, der Toyota wurde im Frontbereich beschädigt. Unfallflüchtigen ermittelt Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um 08 Uhr fuhr der zunächst unbekannte Fahrer eines Kleintransporters an einer Tankstelle in der Industriestraße rückwärts gegen ein Glaselement der Tankstellenumzäunung, wodurch das Glas zu Bruch ging. Der Fahrer tankte zunächst und begutachtete danach den Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Nachdem der Beifahrer bezahlt hatte, entfernte er sich von der Unfallstelle. Aufgrund der Videoaufzeichnungen konnte die Polizei einen 54-jährigen Mann als Fahrer ermitteln. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Pkw zerkratzt Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Ein Unbekannter zerkratzte im Laufe des Montags einen Peugeot, der auf dem Burgparkplatz abgestellt war. Der Schaden summiert sich auf 1.000 Euro. E-Bike geklaut Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag zwischen 10 und 22 Uhr wurde auf dem Hof Schabernack ein E-Bike im Wert von 3.800 Euro entwendet. Das E-Bike der Marke Haibike war auf dem Heckträger eines Pkw montiert und mit einem Spiralschloss gesichert. Pkw der Marke Honda verschwunden Alzenau-Hörstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Montagmorgen musste der Besitzer eines Autohandels in der Dettinger Straße feststellen, dass ein Honda CR-V spurlos verschwunden war. Der nicht zugelassene Pkw im Wert von 14.000 Euro war offenbar übers Wochenende entwendet worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der SUV auf einen Anhänger oder Transporter aufgeladen worden sein. Fahrradsattel und Helm gestohlen Mömbris-Gunzenbach, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr wurden von einem Fahrrad, das an der Grundschule in der Hofackerstraße abgestellt war, der Sattel und ein Fahrradhelm gestohlen. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

sre/PI Alzenau