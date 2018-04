Dettingen: Streit und Schläge zwischen Radler und Autofahrer

Am Sonntagmittag gerieten sich ein Pkw-Fahrer und ein Radfahrer in die Haare. Auslöser war offenbar der Fahrstil des BMW-Fahrers. Um 12.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger BMW-Fahrer den verlängerten Holzweg. Ein 51-jähriger Radfahrer fühlte sich durch die Staubentwicklung belästigt und blieb mitten auf dem Weg stehen, so dass der Pkw-Fahrer nicht mehr weiter fahren konnte. Nachdem es zunächst zu einem verbalen Streit kam, eskalierte die Situation, die schließlich in Handgreiflichkeiten endete. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Zu viel Promille

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Montag konnte eine Polizeistreife in Kahl einen alkoholisierten Pkw-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Der 44-jährige Mann war gegen 00.30 Uhr mit seinem VW im Erlenweg kontrolliert worden. Nachdem Alkoholgeruch zu bemerken war und ein Test einen Wert von einem Promille ergab, folgte eine Blutentnahme.

Vom Rad gestürzt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Sturz zog sich am frühen Sonntagend ein junger Radfahrer mittelschwere Verletzungen zu. Der 11-jährige Junge fuhr gegen 19.15 Uhr in Begleitung seiner Mutter auf dem Radweg von der Marina Kahl in Richtung Fähre. In einem Gefällbereich kam er aus bisher nicht bekannten Gründen zu Fall und stürzte. Da zunächst schwerere Verletzungen nicht auszuschließen waren, wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg geflogen. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Schüler, der einen Fahrradhelm trug, Frakturen sowie diverse Abschürfungen im Brust- und Bauchbereich.

Unfallflucht

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Samstagabend wurde ein Toyota, der auf einem Parkplatz in der Aschaffenburger Straße abgestellt war, von einem Pkw angefahren. Der Verursacher flüchtete allerdings trotz eines Schadens von rund 500 Euro. Ein Zeuge hatte um 19.45 Uhr beobachtet, wie der Fahrer eines schwarzen BMW beim Ausparken gegen die Front des geparkten Fahrzeugs fuhr. Da sich der aufmerksame Zeuge das Kennzeichen des Flüchtigen notierte, sollte der Verursacher zu ermitteln sein.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau