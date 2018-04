Vermeintlicher Wohnungsbrand entpuppt sich als Kartoffelfeuer

Zum Glück entpuppte sich der mitgeteilte Wohnungsbrand als ein größeres privates Feuer. Hierbei wurden jedoch auch unsachgemäß Abfälle verbrannt. Das Feuer wurde im Beisein der Polizei von der Feuerwehr gelöscht. Auf den Verantwortlichen kommt nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Unfallflucht am Meerhof

Alzenau - Lkrs. Aschaffenburg - Auf dem Parkplatz am Meerhof kam es am Samstagabend gegen 19:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Eigentümerin eines Opel Corsa hatte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß geparkt, als ein, bis dato unbekanntes Fahrzeug, gegen die hintere, rechte Seite des Corsas stieß. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Am Corsa entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR.

Mauer angefahren und abgehauen

Mömbris, OT Mensengesäß - Lkrs. Aschaffenburg - In der Zeit von Freitagnachmittag und Samstagfrüh wurde in der Hüttenberger Straße eine Mauer beschädigt. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die Mauer stieß und sich anschließend unerlaubt und unerkannt vom Unfallort entfernte. Der Sachschaden an der Mauer beziffert sich auf etwa 200 EUR.

Vorfahrt missachtet

Mömbris, OT Strötzbach - Lkrs. Aschaffenburg - In der Womburgstraße ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit etwa 5000 EUR Sachschaden. Gegen 17:10 Uhr fuhr die Fahrerin eines VW Golf von der Straße Zur Heiligenwiese in Richtung Womburgstraße. An der dortigen Einmündung missachtete die Golf-Fahrerin die Vorfahrt eines auf der Womburgstraße fahrenden Jeeps.

Jugendlicher versucht abzuhauen - Betäubungsmittel aufgefunden

Karlstein - Lkrs. Aschaffenburg - Am Samstagabend führten Beamte der PI Alzenau in der Hanauer Straße eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Gegen 01:00 Uhr näherten sich zunächst mehrere Fußgänger der Kontrollstelle. Bei Erblicken der Polizei versuchte ein 17jähriger wegzurennen. Hierbei unterschätzte er offenbar die Sprintstärke der Polizeibeamten und musste in der Uhlandstraße seinen Fluchtversuch aufgeben. Der Grund für die Flucht war schnell gefunden. Bei dem jungen Mann konnten die Beamten eine Kleinmenge Marihuana auffinden und sicherstellen, was nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zur Folge hat.

Reifen zerstochen

Schöllkrippen - Lkrs. Aschaffenburg - Opfer einer Sachbeschädigung wurde der Eigentümer eines VW Golf in der Klingerstraße. Im Zeitraum von Freitagabend 22:30 Uhr und Samstagfrüh 06:30 Uhr wurden beide Vorderreifen des Golfs zerstochen. Der Schaden beziffert sich auf etwa 240 EUR.

Sachbeschädigung in Kahl

Kahl - Lkrs. Aschaffenburg - In der Wasserloser Straße kam es im Zeitraum von Mittwochabend 22:30 Uhr und Donnerstagfrüh 07:30 Uhr in einer Hofeinfahrt zu einer Sachbeschädigung an einer Steinplatte. Die Schadenshöhe beziffert sich auf etwa 100 EUR. Polizei Alzenau