VW-Bus gerät in Brand - Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen

Da das Fahrzeug sehr nahe an der Hauswand stand, wurde die Fassade und zwei Fenster in Mitleidenschaft gezogen. Bevor das Gebäude jedoch gänzlich Feuer fing, lösten sich vermutlich aufgrund des Brandes die Bremsen am VW-Bus und das Fahrzeug rollte auf dem abschüssigen Gelände aus dem Hof, über die Straße und blieb am Gartenzaun des Nachbargrundstücks hängen. Dort brannte der Pkw vollkommen aus. Der Halter des VW, der noch vergeblich versucht hatte den Brand zu löschen, wurde vom Rettungsdienst mit einer leichten Rauchgasintoxikation ins Wasserloser Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Niedersteinbach und Mömbris.

Rechtsfahrgebot missachtet - Blechschaden

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am späten Donnerstagvormittag gegen 11.10 Uhr befuhr eine 49jährige Citroen-Fahrerin die Straße „An der Burg“ und wollte an der Einmündung in die Hanauer Straße nach rechts in diese abbiegen. Dabei holte sie aber zu weit nach links aus und stieß prompt mit dem Subaru eines 59jährigen Mannes zusammen, der seinerseits gerade von der Hanauer Straße nach rechts in die Straße „An der Burg“ abbiegen wollte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 11.000 Euro.

Motorroller erst geklaut und dann zurückgelassen

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. In der Nacht zum Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Jahnstraße einen schwarzen Motorroller der Marke „Aprilia“ im Wert von 1.000 Euro. Dieser konnte am nächsten Morgen mit diversen Beschädigungen in der Auestraße wieder aufgefunden werde. Nach Spurenlage dürfte der Dieb den Roller bis dorthin geschoben und dann zurückgelassen haben.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen (Tel. 06023/944-0).

Polizei Alzenau