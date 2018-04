Probefahrt ohne Zulassung

Bei der Kontrolle räumte der 56jährige Fahrer ein, dass das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen ist. Er gab an das Fahrzeug von seinem 41jährigen Beifahrer erwerben zu wollen und dass er daher zuvor eine Probefahrt gemacht hat. Ihn erwartet nun Strafverfahren wegen Verstößen nach dem Kraftfahrtsteuergesetz und dem Pflichtversicherungsgesetz.

92jährige Rentnerin bestohlen

Alzenau

Gegen 10:00 Uhr erschienen zwei Frauen an dem Anwesen der Geschädigten. Unter einem Vorwand ließ die Geschädigte die beiden Frauen in ihre Wohnung. Während die Geschädigte von der einen Frau in ein Gespräch verwickelt wurde, entwendete die Andere mehrere hundert Euro Bargeld und Schmuck aus dem Schlafzimmer.

vd/Polizei Alzenau