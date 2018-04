Einbrecher hebeln Haustüre auf

Zwischen Mittwoch, 14.00 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Haus in der Seligenstädter Straße. Nachdem sie an mehreren Stellen erfolglos versucht hatten einzusteigen, waren sie an der Haustüre letztlich erfolgreich. Über mögliche Beute liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden liegt bei rund 2.000 Euro.

Sachdienliche Angaben zu dem Fall nimmt die Alzenauer Polizei unter Tel. 06023/9440 entgegen.

Polizei Alzenau