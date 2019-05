Am Sonntagnachmittag, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein Fahrradfahrer die Rosenstraße in Mainaschaff in Richtung Hauptstraße. Hierbei streifte sein Lenker ein Verkehrsschild, wodurch der 71-jährige Fahrer zu Fall kam. Er zog sich leichte Kopfverletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Zweirad entstand geringfügiger Sachschaden.

Fahrzeugscheibe eingeschlagen und Geldbeutel gestohlen

Der Eigentümer eines Opel Zafira stellte am Sonntag, zwischen 01:30 Uhr und 10:00 Uhr, sein Fahrzeug in der Brückenstraße ab. Im Anschluss stellte er eine eingeworfene Fahrzeugscheibe fest. Bei dem Tatmittel handelt es sich offensichtlich um einen Stein, der noch im Auto vorzufinden war. Der unbekannte Täter erbeutete einen Geldbeutel aus dem Opel. Hierin befanden sich neben Bargeld diverse Dokumente. Dem Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von über 250 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Reh läuft in Porsche

Heimbuchenthal. Am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein Porsche-Fahrer die Kreuzdelle. Hierbei kollidierte er mit einem kreuzenden Reh, das im weiteren Verlauf in das angrenzende Waldstück flüchtete. Das Tier hinterließ einen Fahrzeugschaden in Höhe von circa 250 Euro. Der Fahrzeugführer brachte den Wildunfall im Nachgang bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige.

Wildunfall

Laufach. Zu einem weiteren Wildunfall kam es am Montag, gegen 05:15 Uhr. Hier lief ein Reh vor einen Opel Astra, der die Bundesstraße 26 von Lohr kommend in Richtung Laufach befuhr. Das Tier lief anschließend in den Wald. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Außenspiegel zweier Autos abgeschlagen

Hösbach - Feldkahl. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 23:50 Uhr bis Sonntag, 18:00 Uhr einen Peugeot und einen Daimler. Beide Fahrzeuge waren in der Seewiesenstraße abgestellt und weisen nun beschädigte linke Außenspiegel auf. Die Motorhaube des Mercedes wurde zudem ebenfalls beschädigt. Der Fahrzeugschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Graffiti an Baumarkt gesprüht und Schiebetür beschädigt

Mainaschaff. Im Zeitraum von Samstag, 12:00 Uhr bis Montag, 08:15 Uhr brachte ein unbekannter Täter ein Graffiti an die Fassade des Baumarktes in der Johann-Dahlem-Straße an. Hier ist in schwarzer Farbe der Schriftzug „BAS“ und weitere Zeichen zu erkennen. Des Weiteren beschädigte der Täter einen Windfang und eine zweiteilige Schiebetür. Der Sachschaden beläuft sich auf über 200 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg