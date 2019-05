Schlangenlinien auf der B469

Der Pkw Mercedes konnte auf einem Parkplatz in der Gemarkung Großostheim einer Kontrolle unterzogen werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Führerschein wurde sichergestellt.

Fahrzeuggespann kippt um - Vollsperrung

Waldaschaff, A 3 Fahrtrichtung Frankfurt. Am Samstagabend gegen 23:10 Uhr kippte ein Fahrzeuggespann kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn um und sorgte so für eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Frankfurt für die Dauer von gut einer Stunde.

Der 22jährige Fahrer war mit seinem Ford Ranger mit Anhänger, auf welchem ein weiteres Fahrzeug geladen war, an der Anschlussstelle Weibersbrunn auf die Autobahn aufgefahren. Beim Beschleunigen bemerkte der 22jährige, dass sich der Anhänger aufschaukelt. Der Anhänger kippte schließlich nach links um und das komplette Fahrzeuggespann kam quer über alle drei Fahrstreifen zum Liegen. Bis zur Bergung des Zugfahrzeuges musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Nach der Bergung des Zugfahrzeuges wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Außerdem wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn waren zur Absicherung der Unfallstelle und zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Außerdem wurde der Schaden an der Fahrbahndecke durch diese notdürftig behoben. zum Bericht unseres Reporters

mkl/VPI Aschaffenburg-Hösbach