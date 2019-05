Carport in Hösbach-Bahnhof abgebrannt

Kurz nach 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr Hösbach-Bahnhof mit den weiteren Wehren des Marktes Hösbach und der Feuerwehr Goldbach in der Von-Rodenhausen-Straße alarmiert. Als die Kräfte eintrafen, stand der Carport bereits lichterloh in Flammen. Schnell konnte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Garagen und ein in der nähe stehendes Wohnhaus wurde verhindert, jedoch brannte der hölzerne Carport komplett ab.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehr als 10.000 Euro summieren. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als Brandursache schließt die Polizei einen technischen Defekt nicht aus.

rah