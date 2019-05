Radler in Mainaschaff bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Kurz nach 14 Uhr war der 78-Jährige auf der Johann-Dahlem-Straße in Richtung Main-Park-Center unterwegs. In einer Brückenunterführung kam der Radfahrer nach rechts gegen den Bordstein und stürzte. Er wurde durch Ersthelfer und anschließend einen Notarzt reanimiert und ins Aschaffenburger Klinikum eingeliefert. Eine Fremdbeteiligung wird ausgeschlossen. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine medizinische Ursache für den Unfall verantwortlich sein. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Aschaffenburg hat in Zusammenarbeit mit einem Kfz-Sachverständigen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

