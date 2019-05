Aschaffenburg: Lieferdreiräder auf den Kopf gestellt

Die beiden Fahrzeuge waren ordnungsgemäß in der Bodelschwinghstraße abgestellt und weisen nun Beschädigungen in Höhe von etwa 500 Euro auf. Ein Abschleppunternehmen stellte die Krafträder wieder auf ihre Räder und auf ihren ursprünglichen Parkplatz. Die Täter wurden hierbei von Zeugen beobachtet, die sie als dunkel gekleidet beschrieben. Lediglich eine Person trug einen weißen Pullover. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Täter in Richtung Hauptbahnhof.

Kraftradfahrer beim Wenden übersehen und verletzt

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein Citroen die Hanauer Straße in Fahrtrichtung Mainaschaff. Auf Höhe der Tankstelle setzte der Fahrzeugführer verbotswidrig zu einem Wendemanöver an und lenkte nach links ein. Hierbei übersah er einen nachfolgenden Motorradfahrer, der durch Bremsen versuchte, ein Auffahren zu verhindern. Dies verlief ohne Erfolg und das Motorrad touchierte das Heck des Autos. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht am Fuß. Er wurde von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, wurden jedoch in Höhe von etwa 2500 Euro beschädigt.

BMW-Fahrräder gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntag in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr zwei Fahrräder. Diese waren mittels eines Zahlenschlosses gesichert und am Minigolfplatz am Floßhafen abgestellt. Die gestohlenen Räder der Marke BMW hatten einen Gesamtwert von über 4500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Kratzer an Audi

Haibach. Ein unbekannter Täter beschädigte am Freitag, zwischen 06.40 Uhr und 17.30 Uhr einen Audi. Dieser war am Fahrbahnrand der Aschaffenburger Straße abgestellt und weist nun Kratzspuren an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden beträgt in etwa 1000 Euro. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/red