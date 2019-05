Mit Alkohol am Steuer in Alzenau

Der 36-jährige Mann war gegen 00.30 Uhr mit seinem Peugeot wegen eines defekten Lichts kontrolliert worden. Nachdem Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkomaten durchgeführt, der einen Wert von 0,76 Promille ergab. Auf den Fahrer kommen nun ein Fahrverbot, 500 Euro Geldbuße, sowie 2 Punkte in Flensburg zu.

Fehler beim Ausparken: Blankenbach

Ein 18-jähriger Mitsubishi-Fahrer parkte am Sonntag um kurz vor 22 Uhr von einem Parkplatz im Buchenweg rückwärts aus. Dabei übersah er offenbar einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford und prallte mit seinem Heck gegen die linke Front des Ford. Dabei entstand ein Schaden von 4.500 Euro.

Beim Zurücksetzten Auto übersehen: Alzenau

Bei einem Verkehrsunfall in der Neu-Isenburger Straße entstand am Sonntagnachmittag ein Schaden von 5.000 Euro. Um 15 Uhr stand ein 24-jähriger Skoda-Fahrer an der Kreuzung Neu-Isenburger Straße/Schäferbergstraße. Da er etwas zu weit in die Kreuzung gefahren war, setzte er zurück und fuhr gegen den hinter ihm stehenden Peugeot eines 46-jährigen Mannes.

Bei Kontrolle Rauschgift aufgefunden: Kahl

Bei einer Personenkontrolle konnte am Sonntagabend eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Eine Streife hatte um 21 Uhr eine 18-jährige Frau am Bahnhof in Kahl kontrolliert. Dabei kamen im Rucksack der jungen Frau knapp 2 Gramm Marihuana zum Vorschein, die sichergestellt wurden.

Hauswand beschmiert: Alzenau-Albstadt

In den letzten 4 Wochen wurde die Hauswand eines Anwesens in der Goldbergstraße mit einer ölähnlichen Flüssigkeit beschmiert. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Opel mutwillig beschädigt: Alzenau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzte ein Unbekannter einen Opel, der in der Sint Oedenroder Straße, abgestellt war mit einem spitzen Gegenstand auf der linken Seite. Der Schaden summiert sich auf 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/red