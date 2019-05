Großostheim: Beim Wenden Fahrzeug übersehen

Ein 58-Jähriger fuhr

mit seinem Daimler auf der Kolpingstraße in Richtung Ostendstraße. An der

Kreuzung zur Bachstraße bog er zunächst nach rechts ab und rangierte sofort wieder

rückwärts in den Kreuzungsbereich, um zu wenden. Dabei übersah er einen folgenden

VW, so dass es zur Kollision kam.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Kleinostheim. In Kleinostheim kam es am Samstag gegen 18 Uhr zu einer

Vorfahrtsverletzung in einer Einmündung der Industriestraße. Hier übersah ein

18-jähriger Dodge-Fahrer einen 53-Jährigen mit seinem Pkw Peugeot. Es entstand ein

Gesamtschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand

verletzt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Großostheim. Am Samstag gegen 20 Uhr kontrollierten Beamte in Pflaumheim in der

Großostheimer Straße den Fahrer eines BMW, der auffiel, da er das Fahrzeug

wiederholt auf die Gegenfahrbahn lenkte. Sämtliche auf der Gegenfahrbahn

befindlichen Fahrzeuge mussten stehen bleiben um eine Kollision zu vermeiden. Auf

das Anhaltesignal des Streifenwagens reagierte der 18-Jährige zunächst nicht und

touchierte aufgrund der unsicheren Fahrweise mit dem Außenspiegel seines Wagens ein

entgegenkommendes Fahrzeug. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle und einem

durchgeführten Vortest wurde festgestellt, dass der Fahrer im Verdacht steht, das

Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt zu haben. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt

und der Führerschein sichergestellt.

Im Fahrzeug wurde bei einem Mitfahrer zudem eine geringe Menge Haschisch aufgefunden

und sichergestellt.

mm/Polizei Aschaffenburg