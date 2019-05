Nach Streit Fahrrad gegen Auto geworfen: Zeugen gesucht

Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 23.30 Uhr. Der unbekannter Täter geriet mit einer Frau in Streit und warf sein Fahrrad gegen einen Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden durch Kratzer an der Beifahrertür sowie am rechten Außenspiegel des Opel Corsa. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230.

Zwei Ladendiebstähle in der City-Galerie

Ein Ladendetektiv in der City-Galerie beobachtete am Samstag gegen 19.30 Uhr einen 14-Jährigen beim Diebstahl und zeigte dies an. Der Jugendliche wollte einen neuen Geldbeutel im Wert von 60, - Euro entwenden. Am gleichen Tag gegen 13.10 Uhr erkannte ein Ladendetektiv in der City-Galerie einen 52-Jährigen wieder, der am Vortag Parfum im Wert von 65,99 Euro entwendet hat. Auch am Samstag trug der Mann Diebesgut im Wert von 135,94 Euro bei sich. Von beiden Taten sind Videoaufzeichnungen vorhanden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Vorfahrtsverletzung

Am Samstag gegen 20 Uhr missachtete ein 73-Jähriger an der Kreuzung Spessartstraße/Medicusstraße die Vorfahrt eines 19-Jährigen Fahrzeugführers. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Nachdem zunächst beide Fahrer angehalten und die Schäden betrachtet haben, wollte sich der Unfallverursacher ohne Personalienaustausch vom Unfallort entfernen. Der geschädigte Fahrzeugführer verhinderte dies und zog eine Streifenbesatzung der Polizei Aschaffenburg hinzu, die ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort einleitete.

Schaden beim Abbiegen verursacht und weitergefahren

Im Bereich des Schneidmühlwegs/Lange Straße in Aschaffenburg touchierte am Samstag gegen 14.50 Uhr der Fahrer eines Cadillacs einen geparkten Porsche und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unfallverursacher konnte dank der anwesenden Zeugen ermittelt werden und es wird ein Ermittlungsverfahren gegen den 70-Jährigen eingeleitet. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

mm/Polizei Aschaffenburg