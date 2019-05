Reifenplatzer mit Folgen auf der A3 bei Rohrbrunn

Gegen 14.30 Uhr war an dem Lastzug ein Reifen geplatzt und die Karkasse landete auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn.

Ein Kia-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, überfuhr das Teil und zog sich dabei erhebliche Schäden an seinem Fahrzeug zu. Ein nachfolgender Auto-Fahrer hielt auf der linken Spur an und räumte das Reifenteil zur Seite. Als eine Hyundai-Fahrerin das erkannte, bremste sie scharf ab, lenkte ihr Auto nach rechts und prallte in die Seite eines Chevrolet-Wohnmobils. Anschließend drehte sich der Hyundai und landete im Graben.

Glück im Unglück hatten alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. Am Hyundai entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

Nach einer kurzen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge auf zwei Fahrspuren vorbei fließen, trotzdem staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer zurück. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn.

Polizei sucht Zeugen

Da der Auto-Fahrer, der den Reifen auf die Seite räumte, seine Fahrt fortsetzte, ohne Personalien zu hinterlassen, bittet die Polizei diesen und weitere Unfallzeugen, sich mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach unter 06021/8572530 in Verbindung zu setzen.

rah/ienc