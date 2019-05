Frau bei Verkehrsunfall in Stockstadt verletzt

Hierbei wurde eine 29-jährige Frau leicht verletzt. Die Dame befuhr mit ihrem Peugeot die Obernburger Straße in Richtung Ortsmitte. Die Peugeot-Fahrerin musste auf Höhe der dortigen Tankstelle verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der hinter ihr fahrende Laster-Fahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Autos auf. Die 29-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Nässeunfall

Am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr, fuhr ein BMW über die Ebertbrücke in Richtung Damm. Der 54-jährige Fahrer wollte nach links in Richtung B 8 abbiegen. Hierbei verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro.

Unfallflucht in Nilkheim

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr, einen grauen VW, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Lorbeerweg abgestellt war. Dieser weißt nun an der hinteren Stoßstange einen Streifschaden auf. Der Sachschaden beträgt in etwa 1.000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021-857-2230 entgegen.

Unter Betäubungsmitteleinfluss am Steuer erwischt

Am Donnerstagabend wurde um 21.50 Uhr ein 19-jähriger Alfa Romeo-Fahrer einer Verkehrskontrolle in der Schönbornstraße unterzogen. Hierbei wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der 19-Jährige wurde für die Entnahme einer Blutprobe zur Dienststelle verbracht. Der junge Mann hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Drei Personen mit Betäubungsmitteln in einem Auto

Am frühen Freitagmorgen gegen 00.35 Uhr wurde ein in der Mattstraße haltender Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigten alle vier Insassen drogentypische Auffälligkeiten. Bei der Durchsuchung der drei Beifahrer konnten diverse Betäubungs- sowie Arzneimittel aufgefunden werden. Die 20-jährige Fahrerin besaß zwar keine illegalen Substanzen, ihr wurde jedoch die Weiterfahrt unterbunden. Die drei Beifahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Fund eines größeren Geldbetrags

Am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr wurde im Parkhaus der City-Galerie in der Goldbacher Straße ein vierstelliger Geldbetrag aufgefunden und an die Polizei übergeben. Hinweise auf den Betroffenen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Nässeunfall Bessenbach

Am Donnerstagabend um 19.40 Uhr kam es zwischen Mespelbrunn und Oberbessenbach aufgrund der regennassen Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Staatsstraße 2312 von Bessenbach in Richtung Mespelbrunn. Auf der regennassen Fahrbahn verlor der Mercedes-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kam ihm eine 51-jährige Suzuki-Fahrerin entgegen. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.500 Euro.

Zwei geparkte Autos durch Verkehrsunfall beschädigt: Heimbuchenthal

Ein 77-Jähriger fuhr am Donnerstagmittag um 13.40 Uhr die Hauptstraße in Heimbuchenthal in Richtung Neuhammer entlang. Hierbei streifte er ein am rechten Fahrbahnrand abgestellten Kleintransporter. Aufgrund der Kollision wurden mehrere Splitterteile auf die Motorhaube des im angrenzenden Grundstück geparkten Mercedes geschleudert. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.800 Euro.

Missachtung des Rotlichts führt zu Verkehrsunfall: Goldbach

Am Donnerstag um 12.00 Uhr kam es zwischen Goldbach und Hösbach zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Ein 74-jähriger Audi-Fahrer fuhr von Goldbach die Südspange entlang in Richtung Hösbach. An der Ampel zur BAB A3 wollte der Audi nach links in Richtung Hösbach abbiegen. Die Ampel zeigte für den 74-Jährigen Grünlicht. Ein 50-Jähriger fuhr mit seinem VW von Hösbach in Richtung BAB A3. Hierbei missachtete der VW-Fahrer die rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision zwischen den beiden Autos. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

