Versuchter Einbruch in Aschaffenburger Juweliergeschäft

Zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr, und Mittwochvormittag, 09.30 Uhr, machte sich der Täter sowohl am Türschloss, als auch an der Türe selbst mit Hebelversuchen zu schaffen. Es gelang ihm allerdings nicht, in den Geschäftsraum vorzudringen. Der insgesamt entstandene Schaden liegt bei rund 150 Euro.

Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Wem während des Tatzeitraums verdächtige Personen, Geräusche oder z.B. auch Lichtschein im Bereich des Geschäftes, das an der Ecke zur Freihofsgasse liegt, aufgefallen sind, soll sich bitte unter Tel. 06021/857-1732 melden.

dc/Meldung der Polizei Unterfranken