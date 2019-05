Graffiti an Lärmschutzeinhausung in Hösbach

Bereits am Dienstag, gegen 13 Uhr konnte von einem Zeugen beobachtet werden, wie eine bis dato unbekannte schwarz gekleidete Person diverse Schriftzüge an die Außenwand der Autobahn-Lärmschutzeinhausung in der Mühlstraße in Hösbach sprayte. Der Unbekannte flüchtete zunächst mit einem Fahrrad, anschließend zu Fuß. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten den Täter kurze Zeit später ermitteln.

Auf seiner Flucht verlor der Beschuldigte 22-Jährige aus der Region einen Rucksack mit einer Vielzahl an Farbspraydosen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Den Herrn erwartet nun eine Anzeige wegen Gemeinschädlicher Sachbeschädigung, zudem wird geprüft, ob der Mann noch für weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti verantwortlich ist.

dc/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach