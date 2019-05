Kellerbrand in Johannesberg

Relativ glimpflich ging ein Brand in Johannesberg aus. Gegen 9:30 Uhr wurde die Feuerwehr Johannesberg, so wie mehrere Nachbar-Wehren zu einem Brand in der Straße Altstadt alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Kellerbereich. Nur unter Atemschutz konnten sich die Einsatzkräfte vorkämpfen und den Brand in einem Kellerraum lokalisieren. Rasch war anschließend das Feuer gelöscht und durch den schnellen Einsatz konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen verhindert werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war es zu dem Feuer gekommen. Zur Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor.

