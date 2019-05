Kleinostheim: Junger Mann schlägt Mutter im Schnellrestaurant

Am Dienstag, gegen 21:40 Uhr, geriet ein 19-Jähriger auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Saaläckerstraße mit seiner Mutter in Streit. Im Verlauf dessen schlug er der 45-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin floh er mit einem VW Polo in Richtung Aschaffenburg. Die Mutter blieb leicht verletzt an der Tatörtlichkeit zurück und musste ärztlich betreut werden. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug im Ortsbereich von Kleinostheim parkend angetroffen werden. Wie sich herausstellte, waren die Kennzeichen des VW Polo als gestohlen gemeldet. Zudem ermittelten die Polizeibeamten, dass der 19-Jährige keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Die Streife nahm sowohl die Fahrzeugschlüssel als auch die Kennzeichen an sich und stellten diese sicher. Der junge Mann wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Audi angefahren

Aschaffenburg. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:30 Uhr, einen schwarzen Audi. Dieser war auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Müllerstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden an der rechten Fahrzeugseite auf. Die Schadenshöhe beträgt in etwa 5000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall

Aschaffenburg. Am Mittwoch, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein Audi die Kreisstraße AB 16 in Richtung Stockstadt. Hierbei kreuzte ein Dachs die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier entfernte sich in ein angrenzendes Gebüsch. Das Fahrzeug weist nun einen Frontschaden in Höhe von 1000 Euro auf.

Unfallflucht

Hösbach. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag in der Zeit von 16:45 Uhr bis 18:30 Uhr einen Smart. Dieser war in der Hauptstraße abgestellt und weist nun einen beschädigten linken Außenspiegel auf. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Unbekannter geht Laster an

Bessenbach. Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 14:00 Uhr bis Dienstag, 09:00 Uhr einen Laster Daimler Chrysler. Hierbei wurde sowohl die vordere als auch die hintere Kennzeichenhalterung beschädigt, während das Fahrzeug in der Gartenstraße abgestellt war. Der Laster-Fahrer wurde erst darauf aufmerksam, als er während der Fahrt nach Hanau das vordere Kennzeichen verlor. Der Sachschaden wird auf 50 Euro beziffert.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Aschaffenburg