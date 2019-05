Vier Unfallfluchten in Aschaffenburg

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte in der Zeit von Sonntag, 17:30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr einen Pkw/Daimler. Dieser war in der Müllerstraße abgestellt und weist nun Unfallschäden an der linken Fahrzeugseite auf. Die Schadenshöhe ist noch zu ermitteln.

Im Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr bis Montag, 05:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen weiteren Pkw/Daimler, der in der Obernauer Straße geparkt stand. Nun ist der linke Außenspiegel abgefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro.

Ein dritter Pkw wurde in der Erlenmeyerstraße beschädigt. Hier stand am Montag in der Zeit von 07:00 Uhr bis 17:30 Uhr ein Opel auf einer Parkfläche, als ein unbekanntes Fahrzeug dessen hintere linke Tür verkratzte. Die Höhe des Unfallschadens beträgt in etwa 250 Euro.

Am Montag, zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein weiteres Fahrzeug. Ein Pkw/Opel war im Schneidmühlweg abgestellt und weist nun eine eingedrückte Frontstoßstange auf. Der Sachschaden liegt bei circa 800 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Montagabend, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein Kleinkraftrad die Spessartstraße und wurde hier einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte der 46-jährige Fahrer keinerlei Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Weiterfahrt wurde daher sofort unterbunden und der Fahrzeugführer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer erwischt

Ein VW befuhr am Montagabend, gegen 21:05 Uhr, die Luitpoldstraße in Richtung Weißenburger Straße, wo er durch eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg angehalten und kontrolliert wurde. Der 25-jährige Fahrer wies hierbei drogentypische Ausfallerscheinungen auf, weshalb ein Urintest mit ihm durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und der VW-Fahrer auf die Dienststelle verbracht. Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Der 25-Jährige hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Wildunfälle

Johannesberg. Am Montagmorgen, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein Pkw/Suzuki die Kahlgrundstraße. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einem kreuzenden Reh. Das Tier floh in den angrenzenden Wald und hinterließ einen Schaden an der linken Fahrzeugfront in Höhe von etwa 3000 Euro.

Hösbach. Zu einem weiteren Wildunfall kam es am Dienstag, gegen 00:10 Uhr, als ein Pkw/Peugeot die Staatstraße 2307 befuhr. Dem Fahrzeugführer gelang es nicht einem querenden Reh auszuweichen, weshalb es zu einem Zusammenstoß zwischen Tier und Fahrzeug kam. Das Fahrzeug weist nun eine stark beschädigte Front in Höhe von circa 2500 Euro auf.

vd/Polizei Aschaffenburg