Dammnbach: Mann bei Verkehrsunfall verletzt, Unfallverursacher flüchtet

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein Mazda die Staatsstraße 2317 in Richtung Dammbach. In einer dort befindlichen Kurve kam ihm ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und nahm die Kurve so eng, dass es sich mit der Hälfte seiner Fahrzeugbreite auf der Gegenfahrbahn befand. Der Mazda-Fahrer versuchte nach rechts auszuweichen und geriet so in die Leitplanke. Das Fahrzeug weist nun Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Der 57-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne sich um eine ordentliche Sachverhaltsaufnahme zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zu einem tatverdächtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Mülltonne in Flammen

Am Montag, gegen 04:10 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg ein brennender Müllcontainer in der Rhönstraße gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten begannen zunächst selbst das Feuer zu bekämpfen, anschließend übernahm die Feuerwehr die Löscharbeiten. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf umstehende Gebäude über. Lediglich der Müllcontainer wurde in Höhe von etwa 500 Euro beschädigt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Großer Hase verursacht Verkehrsunfall

Hösbach. Am Sonntagnachmittag, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein VW die Kreisstraße AB 22 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Hierbei querte ein großer Hase die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Daran entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Das Tier erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Polizeiinspektion Aschaffenburg