30-Jähriger schrammt an parkenden BMW und haut ab - er hatte nichr mal einen Führerschein

Nachdem der Unfallverursacher sich den Schaden angeschaut hatte, stieg er in sein Fahrzeug und verließ die Unfallörtlichkeit ohne weitere Feststellungen zu treffen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte den Fahrer nach wenigen Metern anhalten und informierte die Polizei. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-jährige Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Polizei fahndet nach zwei flüchtigen Parkremplern

Am Samstagmittag kam es auf zwei Parkplätzen von Einkaufsmärkten zu jeweils einem Verkehrsunfall beim Ein- bzw. Ausparken. In beiden Fällen verließen die Täter die Unfallstelle noch bevor die Geschädigten vor Ort waren. Zunächst stieß ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen die hintere, linke Fahrzeugflanke eines geparkten, blauen VWs. Der Halter parkte seinen VW in der Neuen Glattbacher Straße auf dem dortigen Parkplatz des Großhandels, wobei es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr zu dem o.g. Zusammenstoß kam. Anschließend musste ein Peugeot-Fahrer, der sein Fahrzeug in der Stengerstraße auf dem Parkplatz des REWE-Marktes abgestellt hatte, feststellen, dass sein Fahrzeug in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:55 Uhr angefahren wurde. Der noch flüchtige Unfallgegner stieß gegen den hinteren, rechten Kotflügel des weißen Peugeots. Bei beiden Unfällen entstand ein Sachschaden im niedrigen, vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Zeugen, die zu den o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Zwei Jugendliche bei Kontrolle mit Drogen erwischt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei zwei Personenkontrollen Drogen aufgefunden und sichergestellt. In der Inselstraße wurde ein 19-jähriger einer Personenkontrolle unterzogen, wobei eine geringe Menge Marihuana und ein fertig gedrehter „Joint“ aufgefunden werden konnte. Zudem konnte eine Polizeistreife zwei junge Männer auf dem Spielplatz am Kapuzinerplatz antreffen und einer Kontrolle unterziehen, da sie dort verbotswidrig Alkohol konsumierten. Bei der Kontrolle konnten die Beamten bei einem der Beiden eine Plastiktüte mit Marihuana auffinden und sicherstellen. Bei dem Anderen konnte ein sog. „Einhandmesser“ aufgefunden werden, dessen Besitz in der Öffentlichkeit nach dem Waffengesetz verboten ist. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten Anzeige nach dem Waffengesetz. Gegen die anderen Beiden wird eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Diebe bei Aufbruch eines Zigarettenautomates gestört

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr konnte ein Anwohner in der Daimlerstraße drei Personen dabei beobachten, wie sie sich mit einer Akku-Flex an dem dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Der Mann wurde durch den Lärm der Maschine geweckt und konnte das Unternehmen noch kurzzeitig beobachten. Da die bisher unbekannten Täter den Mann wohl ebenfalls bemerkten, brachen sie ihr Vorhaben vorzeitig ab und flüchteten in einem silbernen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Weitere Hinweise auf die Täter sind bisher nicht bekannt. An dem Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden im niedrigen, dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

Betrunkener Ladendieb gefasst

Am Samstagmittag konnte der Ladendetektiv eines Warenhauses in der Fabrikstraße einen Mann dabei beobachten, wie er mehrere Parfümflaschen einsteckte und anschließend den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte. Die verständigte Streife konnte den deutlich alkoholisierten Mann kurze Zeit später antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde das Diebesgut in Höhe von mindestens 180 € aufgefunden und dem Ladendetektiv übergeben. Den Mann erwartet nun eine Diebstahlsanzeige.

Kreis Aschaffenburg

Unter Drogeneinwirkung Fahrzeug geführt

Mainaschaff. Am frühen Sonntagmorgen konnte in der Behringstraße ein Hyundai-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 18-jähringen Fahrer konnten die Beamten typische Ausfallerscheinungen feststellen, die auf einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum schließen lassen. Weiterhin konnten im Fahrzeug geringe Reste an Marihuana aufgefunden werden. Der junge Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme auf der Dienststelle in Aschaffenburg unterziehen. Bei einem positiven Ergebnis erwartet ihn eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Unbekannter Täter entwenden Kennzeichen von geparktem Fahrzeug

Stockstadt. Am Samstagvormittag musste der Halter eines Suzukis feststellen, dass das Kennzeichen seines Fahrzeugs entwendet wurde. Das Auto hatte der Mann bereits am Vorabend in der Obernburger Straße abgestellt. Im Zeitraum von Freitag, 03.05.2019 21:00 Uhr, bis Samstag, 04.05.2019 08:00 Uhr, riss ein unbekannter Täter das hintere Kennzeichen samt Halterung von dem grauen Fahrzeug. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

