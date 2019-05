Mercedes weicht Lkw aus und gerät an die Betonleitwand

Der 57-jährige war gegen 8 Uhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Nürnberg unterwegs, als vor ihm ein Lkw zu Überholen ausscherte. Beim Versuch, eine Kollision zu verhindern, verriss der Fahrer das Lenkrad und kollidierte mit der Schutzwand. Vom Lkw fehlt jede Spur. Ob dieser überhaupt den Unfall bemerkt hatte, bleibt fraglich. Am Mercedes entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Die Fahrbahn war nur kurzzeitig gesperrt, was zu keinen erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Im Berichtszeitraum ereigneten sich auf den Autobahnen und deren Parkplätzen am Bayerischen Untermain insgesamt 3 einfach gelagerte Verkehrsunfälle. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt, der Gesamtsachschaden liegt bei ca. 14000 Euro. Auf eine detaillierte Schilderung dieser Unfälle wird verzichtet. Es entstanden durch diese Unfälle keine relevanten Verkehrsstörungen.

Schrottreif - Sportwagen schleudert in die Leitplanke

Weibersbrunn - Einen erheblichen Schaden erlitt ein 59-jähriger aus dem Landkreis Roth mit seinem BMW Alpina. Das Fahrzeug war gegen 08:30 Uhr in Richtung Frankfurt bei einem Fahrstreifenwechsel ins Schleudern gekommen. Grund hierfür war vermutlich eine, den Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit. Der Anstoß mit der rechten Außenleitplanke war so heftig, dass das linke Vorderrad abriss und sowohl Fahrzeugfront und -heck stark deformiert wurden. Es entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 21000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer von ca. 30 Minuten komplett gesperrt werden. Die zuständigen Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und reinigten die Fahrbahn, so dass der Verkehr im Anschluss auf dem linken Fahrstreifen weiter fließen konnte. Nach Bergung des Fahrzeugwracks konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Motorplatzer sorgt für Fahrstreifensperrung

Stockstadt - Eine Ölspur von 200m Länge, verursachte ein Pkw, der gegen 03:30 Uhr auf der A3 in Richtung Nürnberg fuhr. Der 30-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug in der Baustelle noch auf den rechten Rand lenken, bevor sein Auto stehen blieb. Die hinzugerufene Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und begann die ausgelaufenen Betriebsstoffe zu beseitigen. Aufgrund der Menge musste jedoch eine Spezialfirma im Auftrag der Autobahnmeisterei die weitere Reinigung übernehmen. Obwohl der rechte Fahrstreifen bis in die Morgenstunden gesperrt war, kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

VPI Aschaffenburg/mkl