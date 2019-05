18-Jährige in Aschaffenburg von Mercedes erfasst

Gegen 13:15 Uhr wollte eine 18-jährige Fußgängerin die Elisenstraße am Kreisverkehr in der Goldbacher Straße in Richtung Kinopolis überqueren. Hierbei kam ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreisverkehr und übersah die Fußgängerin. Diese prallte hierbei auf die Motorhaube des Mercedes und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die im Klinikum Aschaffenburg versorgt werden mussten. Auffahrunfall auf stehenden Pkw Aschaffenburg. Am Freitag, 03.05.2019 gegen 14:20 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrer mit seinem Pkw Ford den Westring. An der Auffahrt zur Darmstädter Straße musste ein 22-Jähriger mit seinem Pkw Peugeot verkehrsbedingt halten. Dies übersah der 20-Jährige offensichtlich und fuhr aus Unachtsamkeit auf das vor ihm stehenden Fahrzeug auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2000, - Euro. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 17:15 Uhr wurde ein 29-jähriger Kurierfahrer beim Einsteigen in seinen Kleintransporter von einem vorbeifahrenden 77-jährigen Fahrer eines Pkw Seat touchiert und zog sich hierbei leichte Prellungen und Hämatome zu. Der Verletzte musste im Klinikum Aschaffenburg behandelt werden. Gegen den Verursacher wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Auffahrunfall an roter Ampel

Aschaffenburg. In der Schweinheimer Straße kam es am Freitag, gegen 19:10 Uhr zu einem Auffahrunfall mit entstandenem Gesamtschaden von ca. 1500, - Euro. Hier fuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer aus Unachtsamkeit auf ein Pkw-Gespann mit Anhänger auf, welcher bei Rotlicht an der Ampel stand. Auffahrunfall nach Abbiegevorgang

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 19:30 Uhr, bog eine 33-jährige Fahrerin eines Opels von der Kleberstraße in die Weißenburger Straße ein. Hierbei übersah die Fahrerin den vor ihr befindlichen Pkw Seat und es kam zur Kollision, wobei ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 1500, - Euro entstand. Fahrt unter Alkoholeinfluss

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 12:20 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Dalbergstraße bei einem 58-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass der Grenzwert von 0,25 mg/l überschritten war, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde und den Fahrzeugführer eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige erwartet. Reifen am geparkten Anhänger zerstochen

Aschaffenburg. Im Zeitraum vom Dienstag, 30.04.2019 bis Freitag, 03.05.2019 kam es an einem Anhänger, der im Reiterweg im Bereich des dort befindlichen Schotterparkplatzes abgestellt wurde, zu einer Sachbeschädigung. Der Geschädigte stellte am Freitag, 03.05.2019 fest, dass der linke Schwerlastreifen eine Einstichstelle an der Seite aufweist und erstattet Anzeige bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 90,- Euro. In diesem Zusammengang bittet die Polizeiinspektion Aschaffenburg um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06021/857-2230. Marihuana bei Personenkontrolle aufgefunden

Aschaffenburg. Im Rahmen einer Personenkontrolle am Hauptbahnhof wurde am Freitag, 03.05.2019 gegen 09:40 Uhr bei einem Zugreisenden Marihuana-Geruch festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde in der mitgeführten Reisetasche ca. 16 g Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 36-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet. Verkehrsunfall nach Überholvorgang Waldaschaff. Am Freitag, 03.05.2019 gegen 16:30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Pkw Fahrer mit seinem Ford die Kreisstraße von Waldaschaff kommend in Richtung Rothenbuch. Nach dem Ortsausgang wollte er einen Pkw überholen und befuhr hierzu die Gegenfahrbahn. Als ihm ein Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr entgegen kam, wich der Überholer nach links in eine Seitenstraße aus und touchierte hierbei mit seinem Fahrzeug einen Holzzaun, ein Verkehrsschild und eine Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6750, - Euro.

