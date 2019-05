Entlaufenes Kalb verursacht Verkehrsunfall in Bessenbach

Das Tier bewegte sich frei auf der Staatsstraße 2312 zwischen Oberbessenbach und Hessenthal. Nachdem die Straße gesperrt wurde, unternahmen die Polizisten gemeinsam mit ortsansässigen Landwirten den Versuch, das Jungtier mittels Seilen einzufangen. Die Bemühungen schlugen Fehl und das Kalb entfernte sich in unüberschaubares Dickicht, wo es unbemerkt die Absperrung umging. Im Anschluss floh es mehrere hundert Meter und kollidierte letztendlich mit einem Honda. Während der 60-jährige Fahrer unverletzt blieb, wurde das Fahrzeug in Höhe von circa 5500 Euro beschädigt. Das Jungtier, das schwere Verletzungen erlitt, wurde von seinem Besitzer geborgen und versorgt.

Mit Alkohol am Steuer erwischt: Aschaffenburg

Am Freitag, gegen 00.30 Uhr, wurde ein Peugeot in der Obernauer Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde mit der 24-jährigen Fahrerin ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Eine Weiterfahrt wurde unterbunden und die junge Frau musste die Streife auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg begleiten. Hier führte sie einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Die Fahrerin hat nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

Unfallflucht: Bessenbach

Ein unbekanntes Fahrzeug streifte am Mittwoch in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr einen Audi A3. Dieser war auf einem Parkplatz in der Hauptstraße abgestellt und weist nun Kratzspuren an der Stoßstange vorne links auf. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Geldbeutel aus Handtasche entwendet: Stockstadt

Ein unbekannter Täter entwendete am Donnerstagnachmittag einer 68-jährigen Dame den Geldbeutel aus deren Einkaufkorb. Die Geschädigte befand sich im Zeitraum von 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr in einem Discounter in der Industriestraße. Hierbei führte sie ihren verschlossenen Korb im Einkaufwagen mit sich. Als sie ihr Einkäufe an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse. Darin enthalten waren Bargeld und diverse Dokumente. Der 68-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Polizei Aschaffenburg/red