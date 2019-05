Aschaffenburger Fischmarkt: Unbekannter schlägt Besucher mit Bierglas

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung schlug der bisher unbekannter Täter dem 31-jährigen mit einem Weizenbierglas gegen das Kinn. Dieser musste im Anschluss durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den Täter wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verkehrsteilnehmer nach Zusammenstoß mit geparkten Fahrzeugen flüchtig

Zunächst kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall beidem sich der Unfallverursacher, der gegen einen geparkten Pkw stieß unerlaubt vom Unfallort entfernte. Eine 20-jährige VW-Fahrerin musste im Parkhaus der Berufsschule in der Seidelstraße feststellen, dass ihr Fahrzeug von einem Verkehrsteilnehmer angefahren wurde. In der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr muss der unbekannte Täter mit seinem Fahrzeug am linken Heck des Fahrzeugs der Dame hängen geblieben sein. Am VW konnten blaue Lackspuren gesichert werden. Weiterhin musste ein 33-jähriger Ford-Fahrer feststellen, dass sein Mietwagen im Zeitraum von Montag, 13:30 Uhr bis Dienstag, 16:30 Uhr in der Rosenstraße in Schweinheim angefahren wurde. Bei dem Unfall stieß ein bisher unbekannter Täter gegen die Fahrertüre, des ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeugs. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Unfallflucht.

Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Am Dienstagmittag gegen 17:00 Uhr fuhr in der Kahlgrundstraße ein 81-jähriger Mitsubishi-Fahrer auf den vorausfahrenden Peugeot auf. Zuvor musste der Fahrer des Peugeot verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte sein Hintermann wohl zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl Fahrer und Beifahrer des Mitsubishis, als auch der Fahrer und Beifahrer des Peugeots. Alle vier Leichtverletzen wurden durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Durch den Aufprall entstand zudem ein Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Bereich. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert.

Streit wegen Parksituation eskaliert

Am Dienstagnachmittag kam es in der Paulusstraße zum Streit zwischen einem dortigen Anwohner und einem Paketlieferanten. Der Anwohner hatten den Paketzusteller auf sein geparktes Zustellerfahrzeug angesprochen woraufhin sich ein handfester Streit entwickelte. Während des Streites sind unteranderem Beleidigungen und Bedrohungen auf beiden Seiten gefallen. Zudem beschädigte der Paketzusteller das Handy des Anwohners, indem er es ihm aus der Hand schlug. Die hinzugekommene Streife konnte die beiden Streithähne trennen. Es wird nun gegen wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung auf beiden Seiten ermittelt.

Betrunkener Ladendieb gestellt

Am Dienstagvormittag konnte ein Ladendetektiv in der City-Galerie einen 38-jährigen Mann dabei beobachten, wie er in einem dortigen Bekleidungsgeschäft ein Paar Schuhe entwendete. Der Dieb konnte nach kurzer Verfolgung von dem Ladendetektiv gestellt und der Polizei übergeben werden. Bei der anschließenden Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass der Täter deutlich alkoholisiert ist. Die Ware wurde dem Bekleidungsgeschäft zurückgebracht. Den Dieb erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Kreis Aschaffenburg

Frau nach Zusammenstoß mit Gegenverkehr leicht verletzt

Sailauf. Auf der Ortsverbindungstraße zwischen Jakobsthal und Sailauf kam es gestern Mittag gegen 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 46-jährige befuhr die o.g. Straße in Richtung Jakobsthal. Vor einer Linkskurve kam sie mit ihrem Toyota auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des Mercedes leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden im mittleren, fünfstelligen Bereich. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

Parkrempler entfernt sich nach Zusammenstoß mit geparkten Fahrzeug

Großostheim. Am Dienstagmittag musste eine 36-jährige Mercedes-Fahrerin feststellen, dass ihr Fahrzeug in der Zeit von 11:50 Uhr bis 12:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Aschaffenburger Straße beschädigt wurde. Aufgrund der Spurenlage ist wohl ein anderes Fahrzeug beim Aus- oder Einparken an der vorderen Stoßstange des Mercedes hängen geblieben. Laut der Frau hat zuvor ein hellgraues Fahrzeug neben ihrem Fahrzeug geparkt. Weitere Hinweise liegen aktuell nicht vor. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht.

Bus durch Gegenverkehr von Fahrbahn gedrängt

Waldaschaff. Am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr ein Linienbus die Kreisstraße 4 von der Anschlussstelle Bessenbach in Richtung Waldaschaff. Auf halber Strecke kam dem Bus ein schwarzer Audi A3 entgegen, der deutlich auf der Gegenfahrspur fuhr. Um dem Audi auszuweichen musste der Bus das rechte Bankett befahren, wobei er einen Leitpfosten umfuhr. Der Audi-Fahrer fuhr anschließend ohne anzuhalten weiter. An dem Bus entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrer des Audis und ermittelt wegen Unfallflucht.

Mofafahrer stürzt alleinbeteiligt - leichtverletzt

Waldaschaff. Am Dienstagmorgen kam es auf der Ortsverbindungstraße zwischen Rothenbuch und Waldaschaff zu einem Unfall, bei dem ein Mofa-Fahrer in einer Rechtskurve stürzte und sich dabei leicht verletzte. Gegen 09:00 Uhr rutschte das Hinterrad des Mofas aufgrund regennasser Fahrbahn weg, weshalb der 17-jährige das Kleinkraftrad nicht mehr halten konnte. Der junge Mann wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mofa entstand augenscheinlich nur ein geringer Sachschaden.

mci / Quelle: Polizei Aschaffenburg